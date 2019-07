Приморские поисковики нашли бомбардировщик, разбившийся в 1941 году

View this post on Instagram

Погибший бомбардировщик с аэродрома Воздвиженка, обнаружен в районе города Арсеньева. Бойцы Поискового объединения "АвиаПоиск" Приморского регионального отделения "Поискового движения России" провели работы на месте катастрофы советского дальнего бомбардировщика ДБ-3. Из кратких имеющихся сведений следует, что 12 июня 1941 года самолёт с заводским номером 2004, приписанный к 14-му дальнебомбардировочному авиаполку 1-й Отдельной Краснознамённой армии, выполнял прямолинейный маршрутный полёт с аэродрома Воздвиженка по кольцу: Воздвиженка - Анучино - Новопокровка - Старобельмановка - Воздвиженка. После первого поворотного пункта в районе Анучино, пройдя 23 км, самолёт отклонился вправо от линии полёта на 11 км и потерпел катастрофу в тайге. Что стало причиной трагедии, предстоит выяснить поисковикам. - Бомбардировщик почти в отвесном пикировании врезался в склон сопки в тайге. Удар был такой силы, что авиационные моторы М-87 разорвало на куски, стальные лонжероны, которые мы обычно обнаруживаем в целом состоянии, здесь разлетелись на фрагменты не более полуметра каждый. А стальные трубчатые стойки шасси просто лопнули, как пластмассовые, - рассказал командир Поискового объединения "АвиаПоиск" Ярослав Ливанский. Поисковая экспедиция в эпицентре удара носовой части самолёта обнаружила останки членов экипажа, фрагменты подвесных парашютных систем, личные вещи экипажа и части от пулемёта ШКАС. Известно, что кто-то один из авиаторов успел выброситься с парашютом, и приземлился в тайге в 2 км от места падения самолёта. Сейчас предстоит выяснить все обстоятельства происшествия, чтобы идентифицировать погибших и предать их земле. #поискрф #поисковикирф #поисковоедвижениероссии #приморскиепоисковики #увековечениепамяти #навечновнебе #ушедшиевтуман #погибшиелетчики #взлетевшиевбессмертие #владивосток #авиапоиск_дфо #приморскиепоисковики #приморье #упавшиесамолеты #дб3 #городарсеньев #арсеньев