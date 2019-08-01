Приморские поисковики нашли бомбардировщик, разбившийся в 1941 году

Члены поискового объединения "Авиапоиск" приморского регионального отделения Поискового движения России обнаружили место крушения бомбардировщика ДБ-3, разбившегося в 1941 году. Об этом сообщили в инстаграм-канале "Авиапоиска".

Как уточняется, на месте были обнаружены останки и личные вещи членов экипажа, фрагменты подвесных парашютных систем, а также части пулемёта ШКАС.

По данным членов "Авиапоиска", 12 июня 1941 года обнаруженный самолёт совершал маршрутный полёт, однако по неизвестной причине разбился, пролетев 23 километра. Причина крушения устанавливается.

— Сейчас предстоит выяснить все обстоятельства происшествия, чтобы идентифицировать погибших и предать их земле, — отметили в пресс-службе объединения.