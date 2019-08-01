Приморские поисковики нашли бомбардировщик, разбившийся в 1941 году

3

Фото © Instagram / aviapoisk_dfo

Члены поискового объединения "Авиапоиск" приморского регионального отделения Поискового движения России обнаружили место крушения бомбардировщика ДБ-3, разбившегося в 1941 году. Об этом сообщили в инстаграм-канале "Авиапоиска".

View this post on Instagram

Погибший бомбардировщик с аэродрома Воздвиженка, обнаружен в районе города Арсеньева. Бойцы Поискового объединения "АвиаПоиск" Приморского регионального отделения "Поискового движения России" провели работы на месте катастрофы советского дальнего бомбардировщика ДБ-3. Из кратких имеющихся сведений следует, что 12 июня 1941 года самолёт с заводским номером 2004, приписанный к 14-му дальнебомбардировочному авиаполку 1-й Отдельной Краснознамённой армии, выполнял прямолинейный маршрутный полёт с аэродрома Воздвиженка по кольцу: Воздвиженка - Анучино - Новопокровка - Старобельмановка - Воздвиженка. После первого поворотного пункта в районе Анучино, пройдя 23 км, самолёт отклонился вправо от линии полёта на 11 км и потерпел катастрофу в тайге. Что стало причиной трагедии, предстоит выяснить поисковикам. - Бомбардировщик почти в отвесном пикировании врезался в склон сопки в тайге. Удар был такой силы, что авиационные моторы М-87 разорвало на куски, стальные лонжероны, которые мы обычно обнаруживаем в целом состоянии, здесь разлетелись на фрагменты не более полуметра каждый. А стальные трубчатые стойки шасси просто лопнули, как пластмассовые, - рассказал командир Поискового объединения "АвиаПоиск" Ярослав Ливанский. Поисковая экспедиция в эпицентре удара носовой части самолёта обнаружила останки членов экипажа, фрагменты подвесных парашютных систем, личные вещи экипажа и части от пулемёта ШКАС. Известно, что кто-то один из авиаторов успел выброситься с парашютом, и приземлился в тайге в 2 км от места падения самолёта. Сейчас предстоит выяснить все обстоятельства происшествия, чтобы идентифицировать погибших и предать их земле. #поискрф #поисковикирф #поисковоедвижениероссии #приморскиепоисковики #увековечениепамяти #навечновнебе #ушедшиевтуман #погибшиелетчики #взлетевшиевбессмертие #владивосток #авиапоиск_дфо #приморскиепоисковики #приморье #упавшиесамолеты #дб3  #городарсеньев #арсеньев

A post shared by АвиаПоиск (@aviapoisk_dfo) on

Как уточняется, на месте были обнаружены останки и личные вещи членов экипажа, фрагменты подвесных парашютных систем, а также части пулемёта ШКАС.

По данным членов "Авиапоиска", 12 июня 1941 года обнаруженный самолёт совершал маршрутный полёт, однако по неизвестной причине разбился, пролетев 23 километра. Причина крушения устанавливается.

Сейчас предстоит выяснить все обстоятельства происшествия, чтобы идентифицировать погибших и предать их земле, — отметили в пресс-службе объединения.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×