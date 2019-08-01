Тело боксёра Дадашева доставят в четверг в Москву

Тело умершего в США российского боксёра Максима Дадашева доставят в Москву в четверг ближе к полудню. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщило Посольство РФ в Штатах.
Отмечается, что дипломаты сумели оказать необходимое содействие родственникам спортсмена в транспортировке тела.
— Прибытие самолёта в Москву ожидается к полудню 1 августа, — говорится в сообщении.
Напомним, 28-летний боксёр получил серьёзную травму мозга во время поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. Боксёру даже пришлось делать трепанацию черепа, однако после этого он всё же скончался в больнице.
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