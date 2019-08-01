Мадуро заявил, что верит в успех переговоров с оппозицией Венесуэлы

Лидер Боливарианской Республики также осудил выступления правых экстремистов, призывающих разобраться в ситуации иностранные государства.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что верит в успешность переговоров между правительством и оппозицией, которые помогут найти выход из политического кризиса. Об этом он сообщил во время выступления в штате Миранда.

— Сегодня начался новый раунд диалога между делегацией оппозиции Венесуэлы и конституционным правительством, которое я возглавляю. Я верю в диалог между нами, — рассказал глава государства.

Лидер Боливарианской Республики также осудил призывы правых экстремистов, выступающих за иностранное вторжение в страну. "Это безумие!" — высказал своё мнение Мадуро.

Напомним, что ранее президент Венесуэлы объявил о начале переговоров с оппозиционной стороной, отметив "обнадёживающее начало" встречи. Кроме того, обе стороны согласились создать постоянную комиссию для обсуждения возможностей выхода из политического кризиса.