Экс-чемпиона мира по боксу осудили на 18 лет тюрьмы за изнасилование дочери

Суд аргентинского Санта-Фе осудил бывшего чемпиона мира по боксу в полусреднем весе Карлоса Бальдомира на 18 лет лишения свободы. Об этом сообщает World Boxing News.

Как уточняется, мужчина совершал действия насильственного сексуального характера с момента, когда его жертве исполнилось восемь лет. О преступлении сообщила его бывшая жена.

Отмечается, что в ходе заседания Бальдомир вёл себя агрессивно и оскорблял людей, которые присутствовали в суде.

Как известно, 48-летний уроженец Аргентины ушёл из спорта в 2014 году.