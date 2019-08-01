В российских вузах появится новая специальность

Разработан и передан в Минобрнауки проект образовательного стандарта подготовки бакалавров по квалификации "Тренер по виду спорта. Преподаватель". Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на пресс-службу кабмина.

— Федеральным учебно-методическим объединением ... разработан проект федерального государственного образовательного стандарта высшего образования — бакалавриата по направлению "Спорт" с присвоением квалификации "Тренер по виду спорта. Преподаватель", — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в рамках Совета по развитию физической культуры и спорта глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова обратила внимание президента РФ на кадровую проблему с преподаванием спортивных дисциплин в вузах. По её мнению, возврат к диплому "тренер-преподаватель" в специализированных вузах поможет решить данную проблему.

После этого по итогам заседания Владимир Путин предложил кабмину включить в перечень подготовки высшего образования соответствующую квалификацию до 1 августа.