Гражданина КНДР задержали в демилитаризованной зоне

Военные Южной Кореи задержали гражданина КНДР в демилитаризованной зоне на границе двух государств. Об этом сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединённый комитет начальников штабов.

Пока неизвестно, какие мотивы он преследовал своим поступком. Переход демаркационной линии состоялся в 17:38 по московскому времени 31 июля.

Сейчас ведётся расследование инцидента. В Сеуле отмечают, что при этом не наблюдали какой-либо особой активности со стороны военных КНДР.