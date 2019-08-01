В результате крушения F/A-18 в Калифорнии пострадало семь человек

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Фото © Flickr/cclark395

В результате крушения истребителя F/A-18 в районе Долины Смерти в американском штате Калифорния пострадало семь человек. Об этом сообщается CNN.

Отмечается, что ранеными оказались туристы, которые получили незначительные травмы. При этом о судьбе пилота лайнера пока что не сообщается. Кроме того, телеканал подчёркивает, что зачастую военным самолётам США запрещают полёты над национальными парками.

Неизвестными остаются и причины крушения лайнера.

Напомним, вечером 31 июля в Калифорнии потерпел крушение военный истребитель F/A-18.

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