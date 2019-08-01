СМИ: Израильские военные обстреляли позиции ХАМАС в секторе Газа

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Фото © Twitter / Israel Defense Forces

Израильские военные нанесли несколько ударов по позициям палестинского движения ХАМАС, находящимся в блокированном секторе Газа восточнее города Хан-Юнис. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Информация о возможных жертвах и причинённом ущербе не уточняется.

Согласно данным израильских СМИ, за некоторое время до начала обстрела структур ХАМАС в Газе на границе сектора палестинские боевики совершили нападение на израильских военных. Трое военнослужащих получили огнестрельные ранения.

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