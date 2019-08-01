СМИ: Израильские военные обстреляли позиции ХАМАС в секторе Газа

Израильские военные нанесли несколько ударов по позициям палестинского движения ХАМАС, находящимся в блокированном секторе Газа восточнее города Хан-Юнис. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.
Информация о возможных жертвах и причинённом ущербе не уточняется.
Согласно данным израильских СМИ, за некоторое время до начала обстрела структур ХАМАС в Газе на границе сектора палестинские боевики совершили нападение на израильских военных. Трое военнослужащих получили огнестрельные ранения.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram