СК начал проверку после гибели ребёнка в карете скорой помощи в Приморье

Сотрудники Следственного управления СКР по Приморскому краю начали проверку сообщений СМИ о гибели четырёхлетней девочки в карете скорой помощи по пути в больницу. Об этом рассказал представитель регионального СУ СКР.

— По факту смерти ребёнка проводится доследственная проверка, назначена судебная экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — цитирует слова старшего помощника руководителя ведомства Авроры Римской РИА "Новости".

Как уточняется, ранее поступала информация о том, что ребёнок жаловался на сильную головную боль и после визита к врачу родители начали лечение от ангины. После одной из назначенных процедур самочувствие девочки резко ухудшилось, и ей вызвали скорую. В итоге ребёнка спасти не удалось, он умер по пути в больницу села Хороль.