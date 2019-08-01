Пенсионерка из Хабаровска обвиняется в убийстве трёх человек

В числе жертв оказались мужчина, снимавший у неё квартиру, её знакомая и восьмилетняя девочка.

В Хабаровске 80-летняя пенсионерка предстанет перед судом за убийство троих человек. Об этом сообщил руководитель регионального СУ СКР Евгений Долгалев.

Отмечается, что 30 января полиция обнаружила фрагменты тела 52-летнего мужчины. Вскоре было установлено, что к его убийству причастна пенсионерка, у которой он снимал комнату. Позже она созналась в содеянном.

Затем следствие установило ещё два эпизода дела. В 2005 году пенсионерка топором убила восьмилетнюю девочку, а в 2013 году таким же способом расправилась со своей знакомой.