Сенатор США осудила решение о введении санкций против главы МИД Ирана

Она считает, что подобный шаг "ограничивает возможность" вернуть Исламскую Республику за стол переговоров.

Решение главы Белого дома Дональда Трампа о введении санкций против главы МИД Ирана Джавада Зарифа является ошибкой. Об этом сообщается в заявлении старшего демократа юридического комитета сената конгресса Дайэнн Файнстайн.

— Сегодняшнее решение администрации ввести санкции против министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа является ошибкой. Я знакома с Зарифом более 15 лет. Хотя у нас и были разногласия, он всегда был квалифицированным дипломатом, — пояснила сенатор.

Она считает, что действия администрации Трампа "ограничивают возможность" Ирана к возвращению за стол переговоров. Подобное решение всё больше обостряет напряжённую ситуацию, заверяет Файнстайн.

Законодатель заключает, что единственный способ добиться урегулирования сложившейся ситуации — переговоры, и введение санкций против иранского дипломата высшего ранга явно не подходит для достижения этой цели.

Напомним, что ранее Минфин США объявил о введении санкций в отношении главы внешнеполитического ведомства Ирана Джавада Зарифа, который встретил решение американских властей со стоическим спокойствием.