МЧС: В Забайкальском крае не превышена концентрация вредных веществ в воздухе

Кроме того, жителям Забайкалья рассказали о мерах профилактики при задымлении и напомнили, что максимальное количество смога в воздухе концентрируется в утренние часы.

Специалисты Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды не зафиксировали превышения максимальных концентраций вредных веществ в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

— Незначительное задымление от природных пожаров может наблюдаться по всей территории края, — отметили в сообщении.

Кроме того, жителям Забайкалья рассказали о мерах профилактики при задымлении и напомнили, что максимальное количество смога в воздухе концентрируется в утренние часы. В связи с этим следует избегать проветривания и длительного пребывания на воздухе в это время, а также занавешивать места поступления атмосферного воздуха влажной тканью и чаще проводить влажную уборку в квартире, по возможности используя системы очистки воздуха и кондиционирования.

Также следует максимально ограничить физическую нагрузку, курение и употребление алкогольных напитков, увеличив потребление жидкости до двух-трёх литров (для взрослых).

При усилении запаха дыма жителям региона порекомендовали надевать предварительно увлажнённые защитные маски и изолировать влажной тканью оконные и дверные проёмы.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что рисков для здоровья в зоне пожаров в Сибири нет.

Напомним, площадь лесных пожаров в Сибири превысила 2,7 миллиона гектаров. Режим ЧС введён на территории пяти регионов.