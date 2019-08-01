В Приамурье количество затопленных населённых пунктов увеличилось до 32

При этом отмечается, что число подтопленных жилых домов снизилось на 131 постройку.

Количество охваченных паводком населённых пунктов в Амурской области достигло 32, за сутки их число увеличилось на два. Об этом сообщается на сайте Правительства Амурской области.

— За прошедшие сутки в регионе было подтоплено ещё два населённых пункта. По оперативной информации, от воды пострадало 11 муниципальных образований (плюс одно за сутки) и один городской округ. Подтоплено 32 населённых пункта (плюс два за сутки), — говорится в сообщении.

Также в сводке говорится об уменьшении на 131 числа подтопленных частных жилых домов. На сегодняшний день их количество составляет 480 построек.

Согласно информации властей региона, без электричества остаётся 11 населённых пунктов, без транспортного сообщения — 16.

Напомним, что власти Приамурья предложили ввести режим ЧС федерального значения из-за паводка. По вчерашним данным, в Амурской области оказалось подтоплено 30 населённых пунктов и 611 жилых домов.