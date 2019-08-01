Ляшко рассказал об объединении с Кличко против "зелёной чумы"

Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко в своём фейсбуке выложил видео, в котором рассказал об объединении с мэром Киева Виталием Кличко для совместной борьбы с политикой президента страны Владимира Зеленского.

— Замечательная новость! Мы объединяем с Виталием Кличко наши усилия против нашествия "зелёной чумы" на Украину, — написал Ляшко в комментарии к видео.

В ролике он сообщил, что на его идею объединиться градоначальник дал положительный ответ, подняв кверху большой палец. Ляшко также обратился с подобным призывом к лидерам других партий.

Ранее лидер Радикальной партии назвал президента Украины Владимира Зеленского пародией на диктатора, а прошедшие выборы в Раду — самыми смешными в истории парламента.