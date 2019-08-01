Клавишник группы Rammstein признался, что Горбачёв является для него героем

Музыкант рассказал о знакомстве с последним генсеком ЦК КПСС на вручении премии в Кёльне.

Клавишник группы Rammstein Кристиан Флаке Лоренц рассказал о своей встрече с экс-главой СССР Михаилом Горбачёвым. Об этом музыкант рассказал в интервью "Известиям".

По его словам, последний генсек ЦК КПСС, фактически ставший инициатором сноса Берлинской стены, является для Лоренца героем.

— Конечно! А как ещё назвать этого смелого человека? — ответил на соответствующий вопрос клавишник группы, добавив, что с Горбачёвым он встретился на вручении музыкальной премии в Кёльне, где они и познакомились.

Также Лоренц рассказал, что знаком с творчеством российской певицы Анны Нетребко, поскольку иногда слушает в машине классическое радио.