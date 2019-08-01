СМИ: При взрыве на шахте в Южном Китае погибло четыре человека

Четверо человек стали жертвами взрыва на шахте в провинции Гуйчжоу на юге Поднебесной. Об инциденте сообщает агентство Синьхуа.
#中共國 爆炸💥💥💥大火🔥🔥🔥— 輕煙姐姐2 (@Fang6768) August 1, 2019
【#贵州毕节一煤矿爆炸# 疑似瓦斯爆炸 官方說4人遇难3人被困】7月31日16时许，毕节市七星关区亮岩镇大树煤矿发生疑似瓦斯爆炸事故。（沒有視頻，只有下圖一張圖片） https://t.co/l22mfHggpO pic.twitter.com/ryhIbQFlit
Как уточняется, взрыв, вызванный утечкой газа, произошёл 31 июля в 16 часов по местному времени (11:00 по мск). К 3:30 по мск спасателям удалось вытащить из-под завала тело одного из шахтёров.
В настоящий момент ведутся поиски ещё троих погибших. Обстоятельства трагедии уточняются.
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