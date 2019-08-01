СМИ: При взрыве на шахте в Южном Китае погибло четыре человека

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Фото © Twitter/輕煙姐姐2

Четверо человек стали жертвами взрыва на шахте в провинции Гуйчжоу на юге Поднебесной. Об инциденте сообщает агентство Синьхуа.

Как уточняется, взрыв, вызванный утечкой газа, произошёл 31 июля в 16 часов по местному времени (11:00 по мск). К 3:30 по мск спасателям удалось вытащить из-под завала тело одного из шахтёров.

В настоящий момент ведутся поиски ещё троих погибших. Обстоятельства трагедии уточняются.

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