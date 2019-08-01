Белый дом: Путин и Трамп обсудили вопросы торговли между двумя странами

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров вечером 31 июля обсудили ряд тем, в числе которых была торговля между двумя странами, сообщили в Белом доме.

В опубликованном заявлении также говорится, что лидеры двух стран обсудили ситуацию с природными пожарами в Сибири. Данная проблема, как отметили в Вашингтоне, вызывает у Трампа "обеспокоенность".

Напомним, 31 июля состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, в ходе которого американский лидер предложил помощь Штатов в борьбе с лесными пожарами. Российский лидер поблагодарил своего коллегу за обеспокоенность и отметил, что РФ воспользуется помощью в случае необходимости.