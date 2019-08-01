В МЧС сообщили об отступлении воды с подтопленных территорий Хабаровского края

На нескольких подтопленных паводком участках Хабаровского края наблюдается спад уровня воды. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС РФ.

Как уточняется, снижение уровня воды зафиксировали на реках Уда и Кия.

— В результате в селе Удское Тугуро-Чумиканского района вода полностью сошла с подтопленных территорий. Уровень воды составил 637 сантиметров (-107 сантиметров за сутки, опасное явление — 800 сантиметров. — Прим. Лайфа). Жители села вернулись в свои дома. Также вернулись в свои дома отселённые в превентивных целях жители села Неран, — отметили в сообщении.

В пресс-службе также сообщили, что 31 июля вертолёт Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России доставил 1,3 тонны гуманитарного груза в село Урдское. Вместе с грузом прибыла бригада ветеринаров для анализа санитарно-эпидемиологического состояния в районе. Кроме того, на месте продолжают работать сотрудники краевого поисково-спасательного отряда и Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

По данным ведомства, в районе имени Лазо за минувшие сутки уровень воды опустился до 388 сантиметров, в то время как опасной считается отметка в 480 сантиметров. В населённых пунктах Полётное, Прудки, Петровичи и Марусино подтопленных жилых домов не наблюдается, также отмечается сход воды с двадцати двух приусадебных участков. Пока от воды ещё не освободились 46 огородов.

Напомним, 30 июля власти Хабаровского края ввели на территории региона режим ЧС из-за сильных осадков и паводков.