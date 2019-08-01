СМИ: Порошенко попросил помощи у США из-за заведённых на него уголовных дел

Украинский политолог считает, что экс-глава Незалежной может повторить сценарий Саакашвили.

Бывший президент Украины Пётр Порошенко, попросил у американских лоббистских компаний защиты от уголовного преследования. Об этом сообщает издание "Вести Украина", ссылаясь на источники.

— У него хорошо понимают, что всё, происходящее в ГБР (Государственное бюро расследований. — Прим. Лайфа), достаточно серьёзно, и намерены защищаться от атак. Можно, например, ждать публичной поддержки в Вашингтоне в случае попыток ареста, — пояснил один из источников.

Также издание приводит слова украинского политолога Алексея Якубина, заметившего, что экс-глава Незалежной может повторить сценарий Михаила Саакашвили.

В качестве примера эксперт приводит выезд Порошенко на лечение или в Лондон, где осела часть его окружения. Однако подобная модель осложняет защиту бизнес-активов бывшего украинского лидера внутри страны, которые могут быть арестованы.

Напомним, что накануне на Петра Порошенко возбудили двенадцатое уголовное дело. Экс-глава украинского государства 29 июля покинул страну вместе с семьёй, отказавшись от охраны. Притом он заявил, что не собирается ни от кого прятаться и ему "не за что краснеть".

Своим мнением, вернётся ли Порошенко на родину, поделился журналист Андрей Бабицкий. Кроме того, по поводу сложившейся ситуации высказался украинский политолог, заметив, что возвращение бывшего главы государства маловероятно.