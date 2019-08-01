В МВД предложили льготы для украинцев, планирующих получить гражданство РФ

В МВД РФ подготовили доклад, в котором рассмотрели ряд возможных дополнительных льгот для граждан Украины, планирующих получить российское гражданство. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

— МВД России представлен доклад президенту РФ по вопросу предоставления гражданам Украины дополнительных преференций для приобретения гражданства РФ в упрощенном порядке. В докладе отражены результаты анализа правоприменительной практики приёма граждан Украины в гражданство РФ в упрощённом порядке, — отметили в сообщении.

По предварительным данным, в рамках инициативы также рассмотрели несколько вариантов совершенствования закона о российском гражданстве, которые предстоит вынести на обсуждение рабочей группы, разрабатывающей Концепцию государственной миграционной политики страны на период с 2019 по 2025 год. После этого опции обсудят с заинтересованными госорганами.

Напомним, 17 июля президент России Владимир Путин упростил порядок получения гражданства для всех проживающих в России украинцев из Донецкой и Луганской областей, а не только из ДНР и ЛНР. В ответ его украинский коллега Владимир Зеленский распорядился ввести аналогичные механизмы, но для упрощённого получения гражданства Незалежной.