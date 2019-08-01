Вашингтон продлил ограничения на ядерную программу Ирана

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Фото © Flickr / Blondinrikard Fröberg

США продлили действия ограничений на ядерную программу Ирана. Об этом говорится в заявлении главы пресс-службы Госдепа Морган Ортагус.

Отмечается, что такое решение главы ведомства Майка Помпео, по мнению Штатов, сможет помешать Тегерану создать ядерную бомбу.

Сегодняшние действия помогут сохранить надзор за гражданской ядерной программой Ирана, снизить риски распространения (оружия массового уничтожения. — Прим. Лайфа), — говорится в заявлении.

Кроме того, в Вашингтоне подчеркивают, что давление на Иран будет продолжаться до тех пор, пока в Тегеране не перестанут расширять свою ядерную программу и "отвергать дипломатию".

Напомним, что ранее Минфин США объявил о введении санкций в отношении главы внешнеполитического ведомства Ирана Джавада Зарифа. При этом политик заявил, что ограничительные меры никак не повлияют на него или членов его семьи.

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