Вашингтон продлил ограничения на ядерную программу Ирана

США продлили действия ограничений на ядерную программу Ирана. Об этом говорится в заявлении главы пресс-службы Госдепа Морган Ортагус.

Отмечается, что такое решение главы ведомства Майка Помпео, по мнению Штатов, сможет помешать Тегерану создать ядерную бомбу.

— Сегодняшние действия помогут сохранить надзор за гражданской ядерной программой Ирана, снизить риски распространения (оружия массового уничтожения. — Прим. Лайфа), — говорится в заявлении.

Кроме того, в Вашингтоне подчеркивают, что давление на Иран будет продолжаться до тех пор, пока в Тегеране не перестанут расширять свою ядерную программу и "отвергать дипломатию".

Напомним, что ранее Минфин США объявил о введении санкций в отношении главы внешнеполитического ведомства Ирана Джавада Зарифа. При этом политик заявил, что ограничительные меры никак не повлияют на него или членов его семьи.