В МГУ рассказали, когда в России закончится аномальная погода

Основной вопрос заключается в движении климатической волны, которая то находится в одном режиме, то спокойно перемещается.

Аномальная погода, когда в одних регионах льют дожди, а в других разгораются пожары, закончится через месяц. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на заведующего кафедрой метеорологии и климатологии геофизического факультета МГУ Александра Кислова.

— Существовать этой ситуации не больше месяца, потому что наступит осень и произойдёт серьезная перестройка атмосферной циркуляции и вся нынешняя ситуация рассыпается. (Климатической. — Прим. Лайфа) волны в таком виде и в такой конфигурации не будет. Аномалия пропадёт, — пояснил специалист.

Согласно его словам, аномальные погодные явления в Европе, на Восточно-Европейской равнине, в Центральной и Восточной Сибири являются звеньями одной цепи.

Загвоздка состоит в том, что климатическая волна остановилась на месте, а с чем это связано — никто не знает, указывает эксперт. Почему иногда такие волны стационируют и находятся долго в одном режиме, а в другой год они могут спокойно двигаться, задаётся вопросом Кислов. Наука пока только бьётся над разгадкой подобного вопроса, занимающего далеко не последнее место, заключает он.