Украинский политик рассказал, почему другие страны могут смеяться над Незалежной

Поводом для этого стал выезд парламентариев от партии президента страны на недельное обучение.

Представители других стран могут смеяться над происходящем на Украине из-за того, что будущее депутаты Верховной рады отправились на неделю на учёбу вместо того, чтобы решать проблемы страны. Такое мнение в эфире телеканала NewsOne выразил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Александр Колтунович.

Отметим, что в партии "Слуга народа" приняли решение отправить будущих парламентариев на недельное обучение в Трускавец.

— Я за то, что необходимо учиться на протяжении всей жизни. Безусловно. Мы работаем с базами данных и так далее. И каждый человек должен учиться на протяжении всей жизни. Но если говорить серьезно, то то, что мы видим в Трускавце, больше похоже на шоу или реалити-шоу, — заявил Колтунович.

Он также отметил, что в стране нет таких проблем, которые невозможно решить, однако ими необходимо заниматься.