Первый день августа продолжит в Москве июльскую череду холодов

В столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Дневная температура в Москве составит от 15 до 17 градусов тепла, а ночью синоптики прогнозируют похолодание до 9 градусов. По области днём столбики термометров покажут 12–17 градусов со знаком плюс, в ночные часы будет от 6 до 11 градусов тепла.

Северо-западный ветер, порывы которого в дневные часы достигнут 15 м/с, к ночи успокоится до 5–10 м/с. Вероятность осадков после полуночи сохранится.

В регионе объявлен жёлтый уровень опасности из-за ветра. Атмосферное давление составит 742 мм рт. ст.

Ранее в МГУ рассказали, когда ждать конца аномальной погоды в России.