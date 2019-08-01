В Нур-Султане начались переговоры по Сирии

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Фото © Flickr / mariusz kluzniak

В Нур-Султане началась двусторонняя встреча делегаций России и Ирана в рамках тринадцатого раунда международных переговоров высокого уровня по Сирии. От Москвы в ней принимают участие спецпредставитель президента РФ по САР Александр Лаврентьев и замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Иранскую делегацию возглавляет помощник министра иностранных дел страны Али Аскар Хаджи.

Вооружённый конфликт в САР продолжается с 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Нур-Султана и Женевы. Ранее В США заявили, что единственным форматом, который заслуживает внимания в данной проблеме, является женевский, и отказались принимать участие в переговорах в казахстанской столице.

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