Медведев поручил восстановить повреждённую пожарами инфраструктуру Забайкалья

Речь, в частности, идёт об объектах жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до 15 октября восстановить социальную инфраструктуру Забайкальского края, которая пострадала от пожаров, произошедших в апреле. Об этом он сообщил на совещании по развитию региона.

— До 15 октября должны быть восстановлены все объекты жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, социальная инфраструктура, стоянки, налажена работа сельхозтоваропроизводителей, — заявил председатель правительства.

При этом Медведев отметил, что в соответствии с указом о ликвидации последствий апрельских пожаров оказывалась финансовая помощь пострадавшим от возгораний людям, лишившимся своего имущества.

Напомним, что ранее премьер-министр в ходе совещания в Чите отдал поручения выявлять случаи умышленного поджога лесов для сокрытия незаконных заготовок.