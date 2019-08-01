Лодка с пассажирами перевернулась на Урале, пять человек пропали без вести

Среди пропавших девочка 2006 года рождения, мальчик 2009 года рождения и младенец.

Моторная лодка с пятью пассажирами, трое из которых дети, перевернулась на реке Лозьва недалеко от посёлка Ушма Свердловской области. Об этом сообщил официальный представитель регионального управления МВД России Валерий Горелых.

— В лодке находилось пять человек. Женщина, местная жительница, и трое её детей: девочка 2006 года рождения, два мальчика 2009 и 2019 годов рождения, — рассказали в полицейском главке.

Управлял деревянной лодкой мужчина. Водный транспорт прибило к берегу недалеко от посёлка Ушма. Экстренные службы региона ведут поиски её пассажиров.