Лодка с пассажирами перевернулась на Урале, пять человек пропали без вести

Моторная лодка с пятью пассажирами, трое из которых дети, перевернулась на реке Лозьва недалеко от посёлка Ушма Свердловской области. Об этом сообщил официальный представитель регионального управления МВД России Валерий Горелых.
— В лодке находилось пять человек. Женщина, местная жительница, и трое её детей: девочка 2006 года рождения, два мальчика 2009 и 2019 годов рождения, — рассказали в полицейском главке.
Управлял деревянной лодкой мужчина. Водный транспорт прибило к берегу недалеко от посёлка Ушма. Экстренные службы региона ведут поиски её пассажиров.
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