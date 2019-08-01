Медведев подписал постановление о создании ТОР "Забайкалье"

Основным проектом станет Удоканское месторождение меди, являющееся одним из крупнейших в мире.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал указ о создании территории опережающего развития (ТОР) "Забайкалье". Об этом он сообщил на совещании о развитии Забайкальского края.

— Там планируется реализовать 15 проектов в сфере промышленности, сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых на сумму почти в 200 миллиардов рублей. Должно быть создано более девяти тысяч новых рабочих мест, — пояснил Медведев.

Председатель правительства отметил, что ключевым проектом станет Удоканское месторождение меди, являющееся одним из крупнейших в мире. Благодаря ему в крае будет создано более девяти тысяч новых рабочих мест. Режим ТОР позволит снизить финансовую нагрузку на проект, реализовать его в более короткие сроки.