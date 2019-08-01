Израильские военные застрелили палестинца на границе сектора Газа

Мужчина пробрался через забор безопасности и открыл стрельбу по израильским солдатам. Он был убит ответным огнём.

Израильские военнослужащие застрелили палестинца, открывшего по ним огонь на границе сектора Газа и ранившего трёх человек. Об этом сообщается в "Твиттере" Сил обороны Израиля.

— Проникнув на израильскую территорию через забор безопасности (из южной части сектора Газа. — Прим. Лайфа), боевик начал стрельбу по военнослужащим. Те засекли его местоположение и открыли ответный огонь, в результате которого нападавший был убит, — написала армейская пресс-служба в соцсети.

В результате случившейся перестрелки получил ранения средней тяжести израильский офицер, ещё двое солдат обзавелись лёгкими травмами.

В ходе одного из самых масштабных столкновений в районе израильский танк также атаковал пост боевиков ХАМАС.

Согласно данным израильских военных, они блокировали дороги и стянули дополнительные силы в посёлки, которые расположены рядом с местом нарушения границы.