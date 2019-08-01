Внедорожник врезался в "газель" и загорелся под Омском, один человек погиб

Серьёзные травмы получили трое человек — женщина и двое мужчин. Они доставлены в больницу.

На 886-м километре трассы Челябинск — Новосибирск в Омской области в результате столкновения внедорожника с "газелью" один человек погиб и ещё трое пострадали. Об этом сообщает региональное УМВД России.

По предварительной версии, водитель автомобиля "УАЗ-Патриот" выехал на встречную полосу, где столкнулся с "газелью" и загорелся. Виновник аварии скончался на месте. В ДТП серьёзно пострадала 41-летняя пассажирка внедорожника. Также госпитализированы 33-летний водитель "газели" и его 35-летний пассажир.