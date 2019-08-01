Порошенко рассказал о планах через десять лет: Хочу быть жив

Политик отказался рассуждать о том, напишут ли о нём в учебниках истории, предложив отложить подобный разговор на "два-три года".

Экс-президент Украины Пётр Порошенко признался, что через десять лет хотел бы быть депутатом Европейского парламента, срок полномочий которого заканчивается.

— Я бы очень хотел, чтобы я был жив. И мечтал бы, чтобы я завершал свою каденцию депутата Европейского парламента, — ответил Порошенко в интервью изданию "Украинская правда" на вопрос о том, кем он себя видит через десять лет.

Политик отказался рассуждать о том, напишут ли о нём в учебниках истории. Он предложил отложить подобный разговор на "два-три года". Порошенко также заявил, что за годы президентства постарел, но гордится каждым из пяти лет нахождения на посту главы государства. Экс-лидер Незалежной считает, что за эти годы стал "сильнее, опытнее и мудрее".

Порошенко добавил, что вынужден был признать целый ряд ошибок и ему "есть, за что просить прощения у Господа".

Ранее сообщалось, что бывший президент Украины попросил помощи у США из-за заведённых на него уголовных дел.