В США отменили юбилейный "Вудсток"

Основной проблемой организаторов стало место проведения музыкального мероприятия.

Юбилейный рок-фестиваль "Вудсток", который должен был пройти 16–18 августа в штате Нью-Йорк, отменён. Об этом сообщил соучредитель мероприятия Майкл Лэнг.

— Мы опечалены тем, что ряд непредвиденных неудач сделал невозможным проведение фестиваля, который мы себе представляли, с огромным составом, который мы забронировали, и с социальной активностью, которую мы ожидали, — объяснил он.

Лэнг добавил, что организаторы не давили на музыкантов, которые по тем или иным причинам отказались от выступления на рок-фестивале.

По данным Variety, основной проблемой организаторов стало место проведения 50-го музыкального фестиваля. На мероприятие отказались ехать многие музыканты, включая Jay-Z, Джона Фогерти, Карлоса Сантану, Джона Себастиана, Майли Сайрус, а также группы Dead & Co., Raconteurs и Lumineers.