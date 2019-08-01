Глава утонувшей на Урале семьи остался жив, дожидаясь родных на берегу

Спасатели обнаружили тела женщины и двух детей, поиски мужчины и ещё одного ребёнка продолжаются.

Сотрудники МЧС продолжают поисково-спасательные работы на реке Лозьве в Свердловской области, где опрокинулась лодка с пассажирами. Изначально считалось, что в воде оказалась семья — муж, жена и трое их детей в возрасте 1, 10 и 13 лет. Однако, как сообщили источники Лайфа в правоохранительных органах, лодкой управлял родственник, который согласился переправить женщину с детьми от посёлка Вижай до посёлка Ушма — около 70 километров по реке. Глава семьи жив, он остался дожидаться жену и детей на другом берегу.

Собеседник уточнил, что женщина возила детей в районную больницу, на обратном пути семью встретил родственник на деревянной моторной лодке. Однако вода в реке поднялась и лодка перевернулась.

По предварительным данным, обнаружены тела женщины и двоих детей, поиски мужчины и ещё одного ребёнка продолжаются.

Уточняется, что для проведения поисковой операции в поселок Ушма выдвинулись спасатели Ивдельского поисково-спасательного отряда — четыре человека и две единицы техники, в том числе одна моторная лодка. Дополнительно в район поисков из Екатеринбурга направлены спасатели Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в составе семи человек, семи единиц техники, в том числе три плавсредства и два квадроцикла.

Как сообщал Лайф, в середине июля аналогичная ситуация произошла на Чукотке. Там на реке Малый Анюй перевернулась лодка с пятью рыбаками. Выбраться на берег удалось лишь одному мужчине.