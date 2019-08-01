Финляндия ужесточит для россиян требования для получения Шенгена

Причина по которой ужесточаются правила подачи документов на визу, не уточняется.

С 1 сентября Финляндия будет запрашивать у граждан России все подтверждающие документы о поездке при подаче заявлений на шенгенскую визу, как этого требует визовая политика Евросоюза.

— С 1 сентября 2019 года Посольство Финляндии в Москве, Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге и офисы в Петрозаводске и Мурманске будут следовать общей визовой политике ЕС, касающейся сопроводительных документов к заявкам на получение визы, — сообщается на официальном сайте МИД республики.

Сейчас, чтобы оформить финскую визу, требуются заполненная анкета, загранпаспорт, квитанция об оплате визового сбора, цветная фотография, копия внутреннего паспорта, страховой полис и согласие на обработку персональных данных.

Теперь с россиян будут требовать документы, подтверждающие маршрут поездки, проездные билеты и информацию о финансах. До сих пор эти сведения Финляндия запрашивала только в исключительных случаях.