Водители устроили драку со стрельбой в Москве

Одного из мужчин после инцидента доставили в медицинское учреждение, второй сбежал.

На Ленинградском проспекте в Москве во время дорожного конфликта водитель обстрелял другого из травматического пистолета. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

— Произошёл дорожный конфликт между двумя водителями, который перерос в драку. В ходе неё один из участников обстрелял своего оппонента из оружия, — уточнили в полиции.

После инцидента стрелок скрылся, а пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Сейчас злоумышленника разыскивают.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина открыл огонь по девушкам в ответ на отказ знакомиться.