Рабочий упал в ванну с кислотой на уральском заводе

На Шадринском заводе металлоконструкций в Курганской области один из рабочих случайно упал в ванну с соляной кислотой. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.
— На предприятие выезжали полиция и скорая помощь, — цитирует представителя полицейского главка URA.RU.
Благодаря небольшой концентрации кислоты в ёмкости пострадавший сотрудник предприятия выжил. Он был доставлен в районную больницу. Информация о его состоянии не приводится.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва на Пермском пороховом заводе пострадало пять человек.
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