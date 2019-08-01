Рабочий упал в ванну с кислотой на уральском заводе

На Шадринском заводе металлоконструкций в Курганской области один из рабочих случайно упал в ванну с соляной кислотой. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

— На предприятие выезжали полиция и скорая помощь, — цитирует представителя полицейского главка URA.RU.

Благодаря небольшой концентрации кислоты в ёмкости пострадавший сотрудник предприятия выжил. Он был доставлен в районную больницу. Информация о его состоянии не приводится.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва на Пермском пороховом заводе пострадало пять человек.