С начала года число невыездных россиян увеличилось почти на миллион

Почти на один миллион с начала года увеличилось число россиян, которые попали в стоп-листы Федеральной службы судебных приставов из-за долгов. Кроме того, это число продолжает расти, сообщили в ФССП России.
Как отмечает ТАСС со ссылкой на представителей ведомства, ещё в январе число невыездных должников балансировало в районе 2,6 миллиона человек. Однако 1 июля их количество увеличилось до 3,58 миллиона с общей суммой задолженности в 1,47 триллиона рублей.
Только за первые шесть месяцев текущего года судебные приставы вынесли почти четыре миллиона постановлений о временном ограничении на выезд должников из России. Что превосходит показатели за весь 2017 год, отметили в ФСПП.
Больше всего невыездных должников проживает в Центральном, Приволжском и Южном федеральных округах. Самый низкий показатель отмечен на Урале.
Как сообщал Лайф, ранее Федеральная служба судебных приставов назвала общее число граждан России, которым запрещён выезд за рубеж.
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