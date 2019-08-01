Красноярские "Столбы" временно закроют из-за угрозы пожаров

Запрет на посещение заповедника будет снят после выпадения значительного количества осадков.

Всемирно известный заповедник "Столбы" в Красноярске закрывают для туристов на неопределённое время из-за угрозы возникновения пожаров на фоне установившейся в регионе жары. Об этом сообщила пресс-служба охраняемой территории.

— По предварительным расчётам, к выходным дням класс пожарной опасности по условиям погоды может достигнуть IV, соответственно, риск возникновения лесных возгораний увеличится, — говорится в сообщении.

Запрет на посещение "Столбов" будет действовать с 18:00 2 августа 2019 года. Допуск на территорию будет разрешён организованным экскурсионным группам, которые заранее согласовали свой поход. Их будут сопровождать сотрудники заповедника. "Столбы" будут снова открыты для всех желающих после выпадения значительного количества осадков — не менее 3 мм за сутки.

Ранее сообщалось, что глава СК России Александр Бастрыкин распорядился направить сотрудников центрального аппарата ведомства в пожароопасные регионы страны, в том числе в Сибирь и на Дальний Восток.