В Минобороны протестировали дальнобойный "военный Интернет"

Локальная беспроводная сеть полностью автономна и не связана с внешним Интернетом.

В Министерстве обороны протестировали работу "военного Интернета". Об этом сообщает газета "Известия".

Локальная беспроводная сеть полностью автономна и не связана с внешним Интернетом. Военные вели обмен информацией со скоростью 300 мегабит в секунду между полевыми пунктами управления, расположенными на расстоянии более двух тысяч километров. Данные передавали с помощью шифрования.

Локальная сеть будет использоваться для передачи и обработки данных для систем автоматизированного и боевого управления. Кроме того, "военный Интернет" может использоваться в зонах чрезвычайных ситуаций, где дают сбои мобильная связь и Интернет.