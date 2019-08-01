Минувший июль в Москве стал самым холодным в XXI веке

По данным синоптиков, температура воздуха в столице была на 1,4 градуса ниже климатической нормы.

Средняя температура воздуха минувшего июля в Москве составила плюс 16,8 градуса, из-за чего месяц получил титул самого холодного в XXI веке. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

— С таким показателем июль 2019 года стал самым холодным среди всех июлей XXI века. Мало того, таким холодным второй месяц лета в столице не был уже 32 года, с 1987 года, — уточнили синоптики.

По данным "Фобоса", температура воздуха в минувшем июле была на 1,4 градуса ниже климатической нормы. Уступил месяц также июню, когда в среднем было на 2,8 градуса жарче. При этом 31 июля стал самым холодным днём за последние 70 лет.

Первый день августа также не порадовал москвичей летней жарой. Согласно прогнозу, днём в столице столбики термометров покажут 15–17 градусов тепла, а ночью похолодает до плюс девяти.