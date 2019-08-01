Эксперты назвали самые полезные августовские фрукты и ягоды

В жаркую погоду отлично утолит жажду арбуз, так как в нём содержится много солей железа.

Специалисты Государственной инспекции Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (МосГИК) рассказали о самых полезных ягодах и фруктах в августе. Так, в этом месяце следует обязательно включить в свой рацион дыни, арбузы и облепиху.

— Чтобы наполнить организм витаминами, не пропустите в августе свежую вишню, виноград и облепиху, — сообщили РИА "Новости" в пресс-службе МосГИК.

Эксперты отметили, что масло облепихи используется для лечения язвы и других заболеваний желудочно-кишечного тракта.

В жаркую погоду отлично утолит жажду арбуз, так как в нём содержится много солей железа. А что касается дыни, то она может восполнить недостаток витамина С и каротина.

Также август порадует томатами, сладкими перцами и баклажанами. Кроме того, специалисты рекомендуют добавить в рацион молодой картофель, который богат витамином С.

Ранее Лайф сообщал, что депутаты Госдумы проголосовали за снижение НДС на фрукты.