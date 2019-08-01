Слоны искупались на пляже под Калининградом — видео

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Слонам из варшавского цирка-шапито устроили выездные водные процедуры в карьере "Мечта" у Калининградского залива. Видео купания двух носатых артистов опубликовал паблик "Вестник Калининграда".

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/anna.bugaychuk.5?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARBBDd86cGgqePQuUJtqbkKj50EE3LjPTaBwZtMan33HzKRVAbxHaLOpF0G9kuqUEUMVhMi9wmGqxJb-&hc_ref=ARQxsChfYM0wOhTVlvbytXnzAY_3hMxq8mRNoxSPwU0MOrwrvYeNHvvTh4CDGTMOXTU" target="_blank">Анна Бугайчук</a></p>

Слоны некоторое время резвились на пляже, а затем отправились в воду. При этом за бесплатным "цирковым представлением" наблюдали отдыхающие. Большинство принялось фотографировать животных, однако некоторые из маленьких зрителей были испуганы присутствием слонов.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/anna.bugaychuk.5?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARBBDd86cGgqePQuUJtqbkKj50EE3LjPTaBwZtMan33HzKRVAbxHaLOpF0G9kuqUEUMVhMi9wmGqxJb-&hc_ref=ARQxsChfYM0wOhTVlvbytXnzAY_3hMxq8mRNoxSPwU0MOrwrvYeNHvvTh4CDGTMOXTU" target="_blank">Анна Бугайчук</a></p>

Ранее сообщалось, что по улицам Якутска прогулялись два слона из гастролирующего цирка.

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