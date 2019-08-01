Слоны искупались на пляже под Калининградом — видео

Слонам из варшавского цирка-шапито устроили выездные водные процедуры в карьере "Мечта" у Калининградского залива. Видео купания двух носатых артистов опубликовал паблик "Вестник Калининграда".

Слоны некоторое время резвились на пляже, а затем отправились в воду. При этом за бесплатным "цирковым представлением" наблюдали отдыхающие. Большинство принялось фотографировать животных, однако некоторые из маленьких зрителей были испуганы присутствием слонов.

Ранее сообщалось, что по улицам Якутска прогулялись два слона из гастролирующего цирка.