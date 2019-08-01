В Москве не будут отключать фонтаны на День ВДВ

Помешать традиции праздника десантников — купаться в фонтанах — может лишь прохладная погода, установившаяся в столице.

Все московские фонтаны будут работать в штатном режиме 2 августа, в День ВДВ. Их отключение не планируется. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на представителей пресс-службы Мосгорпарка.

— Отключения фонтанов не будет (в День ВДВ. — Прим. Лайфа). Все будут работать в штатном режиме, — сказал собеседник агентства.

Однако воспользуются ли десантники возможностью искупаться — неизвестно. Как сообщал Лайф, 2 августа в Москве ожидается прохладная погода, днём столбики термометров поднимутся не выше плюс 16–18 градусов, к ночи ожидается похолодание до плюс десяти.

Отметим, 2 августа в парке Горького в честь праздника предусмотрена праздничная программа. Ожидается выступление различных музыкальных коллективов, также гостей парка накормят гречневой кашей с тушёнкой и напоят сладким чаем из полевой кухни.