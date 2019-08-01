Суд арестовал обоих подозреваемых в подготовке теракта в Татарстане

Вахитовский суд Казани арестовал сторонников ИГИЛ*, подозреваемых в подготовке теракта в Татарстане. 41-летний Руслан Шамшутдинов и 43-летний Ильшат Зайнагутдинов отправились в СИЗО до 29 сентября.
У подозреваемых были изъяты компоненты для самодельных бомб и взрывчатые вещества. Отметим, что Шамшутдинов на допросе утверждал, что ему "всё подкинули".
Напомним, что подозреваемые были задержаны накануне силами ФСБ и МВД. По имеющимся данным, они готовили теракт на одном из объектов инфраструктуры в Татарстане. Кроме того, Шамшутдинов и Зайнагутдинов вербовали местных жителей и пропагандировали терроризм. Лайф публиковал видео их задержания.
* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.
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