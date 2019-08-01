Отправленного под домашний арест украинца застрелили на собственном балконе

В украинском городе Днепре отправленного под домашний арест фигуранта дела убили выстрелом в голову. По данным УНН, погибший обвинялся в незаконном обращении с оружием.

Преступление произошло вечером 30 июля. Мужчина вышел на балкон, когда его поразила пуля. Спасти его не удалось. По факту произошедшего возбуждено дело по статье "Умышленное убийство".

Ранее сообщалось, что двух жителей Днепра, обвиняемых в убийстве инвалида ради видеоролика, отпустили из СИЗО.