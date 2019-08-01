Пенсионерка с Камчатки добилась компенсации за четырёхмесячный отдых в Таиланде

Женщина потребовала деньги, потраченные на проезд из Петропавловска-Камчатского в Новосибирск и из Владивостока в Петропавловск-Камчатский.

Жительница города Елизово на Камчатке добилась от Управления пенсионного фонда России компенсации части расходов на поездку в Таиланд.

Согласно данным суда, безработная пенсионерка с января по апрель 2019 года отдыхала в Таиланде. Когда вернулась в Россию, она обратилась в региональный Пенсионный фонд с просьбой компенсировать ей расходы на проездные билеты к месту отдыха и обратно. Речь шла о 50 тысячах рублей. Однако ведомство ответило отказом, ссылаясь на то, что неработающим пенсионерам, проживающим в районах Крайнего Севера, компенсируют только расходы на отдых на территории Российской Федерации.

Тогда женщина обратилась с иском в суд и потребовала вернуть деньги, которые она потратила на проезд в пределах России. Суд удовлетворил ходатайство и потребовал ПФР компенсировать пенсионерке деньги, потраченные на проезд из Петропавловска-Камчатского в Новосибирск и из Владивостока в Петропавловск-Камчатский.

— Суд решил взыскать с Управления ПФР в пользу заявительницы 22 тысячи 755 рублей 38 копеек в счёт компенсации расходов на оплату проезда к месту отдыха и обратно, — отметили в суде.