Из-за массового пчелиного мора в Ростовской области опустели почти 50 пасек

Ветеринарная служба Ростовской области проводит расследование гибели пчёл на 47 пасеках Песчанокопского района. Об этом сообщили РИА "Новости" в пресс-службе ведомства. Массовый мор зафиксирован в период с 20 по 23 июля.
— Мы начали эпизоотологическое расследование для установления всех обстоятельств и причин, — заявил замначальника управления ветеринарии региона Николай Губачев.
К слову, пробы на карантинные заболевания уже показали отрицательный результат, то есть пчёлы ничем не болели. Это значит, что наиболее вероятная причина мора может быть связана с обработкой полей пестицидами.
Напомним, что массовое вымирание пчёл летом 2019 года затронуло целый ряд регионов, в числе которых Курская, Саратовская, Ульяновская, Воронежская, Тамбовская и Липецкая области, республики Удмуртия и Марий Эл, а также Алтайский край. Пчеловоды по всей стране бьют тревогу. А в Орловской области даже возбудили уголовное дело из-за массовой гибели насекомых. А вот в Минсельхозе не увидели рисков потери урожая из-за гибели пчёл.
Юрий Лужков знает, почему гибнут пчёлы и к чему это приведёт
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