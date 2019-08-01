Из-за массового пчелиного мора в Ростовской области опустели почти 50 пасек

Пробы на карантинные заболевания уже показали отрицательный результат, то есть насекомые ничем не болели.

Ветеринарная служба Ростовской области проводит расследование гибели пчёл на 47 пасеках Песчанокопского района. Об этом сообщили РИА "Новости" в пресс-службе ведомства. Массовый мор зафиксирован в период с 20 по 23 июля.

— Мы начали эпизоотологическое расследование для установления всех обстоятельств и причин, — заявил замначальника управления ветеринарии региона Николай Губачев.

К слову, пробы на карантинные заболевания уже показали отрицательный результат, то есть пчёлы ничем не болели. Это значит, что наиболее вероятная причина мора может быть связана с обработкой полей пестицидами.

Напомним, что массовое вымирание пчёл летом 2019 года затронуло целый ряд регионов, в числе которых Курская, Саратовская, Ульяновская, Воронежская, Тамбовская и Липецкая области, республики Удмуртия и Марий Эл, а также Алтайский край. Пчеловоды по всей стране бьют тревогу. А в Орловской области даже возбудили уголовное дело из-за массовой гибели насекомых. А вот в Минсельхозе не увидели рисков потери урожая из-за гибели пчёл.

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