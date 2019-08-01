Милонов потребовал не пускать Rammstein в Россию из-за поцелуя на сцене

Парламентарий считает, что своим поступком Ландерс и Круспе "оскорбили всех нормальных россиян".

Депутат Госдумы Виталий Милонов потребовал больше не пускать немецкую рок-группу Rammstein в Россию из-за "гей-пропаганды" во время выступления в Москве. Возмутил парламентария поцелуй гитаристов Пауля Ландерса и Рихарда Круспе на сцене.

— Пусть они ездят в другие страны — Польшу, Литву, Голландию, да хоть на Украину. А вот в нашей стране выступать им теперь нельзя. В ближайшее время я направлю соответствующее обращение в российский МИД, — заявил Милонов URA.RU.

Депутат признал, что привлечь к ответственности музыкантов за "гей-пропаганду" не получится, поскольку концерт имел маркировку 18+. По его мнению, на выступление группы Rammstein пришли "извращенцы всякие". Милонов уверен, что своим поступком Ландерс и Круспе "оскорбили всех нормальных россиян".

Ранее клавишник группы Rammstein Кристиан Флаке Лоренц признался, что экс-глава СССР Михаил Горбачёв — его герой.