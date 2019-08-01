На Украине вступили в силу спецпошлины на импорт дизтоплива и газа из России

Сейчас сбор составляет от 1,75% до 4% (в зависимости от товара), а с 1 октября вводится повышение ставки.

Украина с 1 августа ввела в действие специальные пошлины на товары из России, которые будут взиматься независимо от других сборов. Речь идёт о достаточно широкой группе товаров, в том числе о сжиженном газе и дизельном топливе.

Так, пошлина на поставки газа отныне составляет 1,75%, а с 1 октября она возрастёт до 3%. Сбор за дизтопливо теперь будет взиматься в размере 3,75%, а с 1 октября — 4%.

К слову, в Незалежной уже действует специальный налог на импорт российского мяса, рыбы, различных круп и зерна, хлебобулочных и кондитерских изделий, даже молочки. Также пошлинами облагается чай и кофе, алкоголь, сигареты, химикаты, минеральные удобрения. Есть примеры и покрупнее, например, легковые автомобили, автобусы, тракторы, грузовики и детали для них.

Но нам тоже есть чем ответить. Как уже сообщал Лайф, 26 июня Правительство РФ продлило продэмбарго до конца следующего года. Оно было введено в отношении продуктов из ЕС, США, Австралии, Норвегии и Канады, а позже ещё и с Украины.