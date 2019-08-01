Инну Чурикову выписали из больницы

Народную артистку СССР Инну Чурикову выписали из НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, передаёт ТАСС. О том, как себя чувствует Инна Михайловна, не сообщается.

При этом ранее предполагалось, что выписка состоится в начале недели.

Напомним, актриса вечером 18 июля упала со сцены во время спектакля в театре "Русская песня". Она была госпитализирована. Как рассказала сама Чурикова, падение произошло из-за проблем со зрением, которое начало её в последнее время подводить.